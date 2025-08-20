Close Banner Apps JPNN.com
Ingin Deteksi Penyakit Kanker Sedari Dini? Begini Caranya

Rabu, 20 Agustus 2025 – 00:21 WIB
Ingin Deteksi Penyakit Kanker Sedari Dini? Begini Caranya
Ketua Umum Indonesia Diaspora Network-China dan Penasihat Utama Perhimpunan Rehabilitasi Kanker Guangdong Light of Life, Prof. Dr. Yenni Thamrin, MHA (tengah), dan Prof. Xu Kecheng, MD., (ketiga dari kiri) di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, Senin (18/8) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Indonesia Diaspora Network-China dan Penasihat Utama Perhimpunan Rehabilitasi Kanker Guangdong Light of Life, Prof. Dr. Yenni Thamrin, MHA menjelaskan soal penanganan penyakit kanker.

Menurut dia, untuk mendeteksi penyakit secara diri diperlukan perhatian dari diri sendiri, yakni dengan rutin melakukan medical check up.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Prof. Dr. Yenni Thamrin pada saat talkshow bertajuk 'Cancer Care: Minimally Invasive, Precise and Integrated' digelar di Kedoya, Jakara Barat, pada Senin (18/8) malam.

Baca Juga:

"Ya, harus check-up terus. Jadi, rajin check-up, apalagi faktor usia. Sekarang, kan, banyak orang makanan, kesehatan tidak dijaga," ujar Yenni Thamrin.

"Jadi, kita harus jaga kesehatan, mutu dari kehidupan itu dijaga," sambungnya.

Dia mengatakan semakin dini penyakit kanker terdeteksi maka semakin baik.

Baca Juga:

Sebab dengan begitu, pasien bisa segera mendapatkan penanganan yang tepat dan lebih baik.

Yenni menuturka apabila sel kanker sudah menyebar dan baru mencari dokter untuk mengobati penyakit tersebut, maka proses penyembuhan akan sangat sulit.

Prof. Dr. Yenni Thamrin, MHA, menjelaskan soal penyakit kanker dan penanganannya.

