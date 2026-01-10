Ingin Kulit Bebas Kerutan, Rutin Konsumsi 10 Makanan Super Ini

jpnn.com, JAKARTA - SETIAP wanita pasti ingin memiliki kulit yang segar, cerah, dan bebas kerutan.

Jika yang Anda lihat di cermin hanyalah kerutan, garis halus, dan lingkaran hitam, kamu mungkin menunjukkan tanda-tanda penuaan.

Wanita memang takut melihat gejala-gejala ini. Jadi, wajar saja jika Anda memborong toko kecantikan yang penuh dengan produk antipenuaan yang mewah, tetapi coba tebak?

Solusi untuk masalah Anda terletak tepat di dapur Anda dengan makanan antipenuaan tertentu.

Bukan rahasia lagi bahwa pilihan gaya hidup seperti perlindungan matahari dan rutinitas perawatan kulit Anda adalah aspek terpenting dalam menghindari penuaan kulit.

Namun, Anda juga harus mempertimbangkan pola makan yang sehat dan seimbang dengan nutrisi penting jika kamu menginginkan kulit yang halus dan bebas kerutan.

Kita adalah apa yang kita makan dan dalam hal perawatan kulit, makanan yang kita makan membuat banyak perbedaan dalam seberapa baik kulit kita mampu melawan kerutan dan tanda-tanda penuaan lainnya.

Pola makan yang kaya akan makanan yang baik untuk kulit akan melawan perkembangan kerutan, garis-garis halus, kulit kusam, dan bahkan meningkatkan produksi kolagen.