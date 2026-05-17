Ingin Memperkuat Ketahanan Sosial, Alumni SMA 37 Gelar Silaturahmi Lintas Generasi

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Alumni SMA 37 Jakarta (Ikasman 37) menggelar acara Silaturahmi Tanpa Batas di Jakarta, Minggu (17/5) untuk temu lintas generasi sekaligus ruang refleksi bersama.

Ketua Umum IKASMAN 37 Jakarta Boy Rafli Amar menyebut kondisi saat ini yang penuh tekanan, baik global dan dalam negeri, menuntut masyarakat kembali ke nilai solidaritas.

"Kalau kita mulai berjalan sendiri-sendiri, saling curiga, atau bahkan saling menjatuhkan, kita sedang melemahkan diri kita sendiri,” ujar Boy kepada awak media dikutip Minggu (17/5).

Eks Kadiv Humas Polri itu mengingatkan bahwa ketahanan sosial tidak hanya dibangun oleh kebijakan, melainkan oleh sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Jangan sampai tantangan ekonomi dan informasi justru membuat kita kehilangan empati,” kata Boy.

Eks Kepala BNPT itu juga menyoroti pentingnya kedewasaan dalam menyikapi kondisi ekonomi, terutama dalam pola konsumsi masyarakat.

Menurutnya, dalam situasi saat ini, masyarakat harus lebih bijak dalam membelanjakan uang. Semisal, memprioritaskan ke hal-hal pokok.

"Jangan terpancing kepanikan yang justru membuat kita menimbun bahan pokok secara berlebihan," kata Boy.