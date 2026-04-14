Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ingin Mempertemukan Kedua Anaknya, Denada: Akan Jadi Hal Yang Membahagiakan

Selasa, 14 April 2026 – 12:47 WIB
Ingin Mempertemukan Kedua Anaknya, Denada: Akan Jadi Hal Yang Membahagiakan - JPNN.COM
Penyanyi Denanda mengungkapkan rencananya untuk mempertemukan putrinya, Aisha dengan Ressa Rizky Rossano. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denanda mengungkapkan rencananya untuk mempertemukan putrinya, Aisha dengan Ressa Rizky Rossano.

Ressa Rizky Rossano merupakan putra sulung Denada yang baru baru ini diakui dan terungkap di publik.

Semula, Denada berusaha secara hati-hati untuk memberitahu Aisha soal identitas Ressa.

Baca Juga:

Dia mengaku ingin sang putri mengetahui langsung mengenai hal tersebut dari dirinya.

"Yang memang jadi hal yang kepengin aku kejar untuk segera aku bisa kasih tahu ke dia, dan aku maunya bisa kasih tahu dia sendiri begitu langsung supaya dia tahunya langsung dari aku sendiri begitu," ujar Denada di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (13/4).

Dia, bahkan menggandeng psikolog agar penyampaiannya tersebut tepat.

Baca Juga:

Pelantun Pitik Gemoy itu berkonsultasi denga psikolog agar mendapatkan cara terbaik berbicara kepada Aisha.

"Waktu itu aku sempat minta bantuan, lagi-lagi sama psikolog begitu, ya, sama aku merasa aku perlu banget butuh bantuan masukan dan input rekomendasi dari tenaga-tenaga ahli begitu ya, untuk bagaimana caranya aku ngomong sama Aisha, supaya dia juga bisa tahu segera," kata Denada.

Penyanyi Denanda mengungkapkan rencananya untuk mempertemukan putrinya, Aisha dengan Ressa Rizky Rossano.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Denada  Ressa Rizky Rossano  Aisha  Anak Denada 
BERITA DENADA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp