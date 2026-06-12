Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Ingin Mendompleng Demo Mahasiswa di Jakarta, 2 Orang Bawa Bom Molotov Ditangkap

Jumat, 12 Juni 2026 – 19:10 WIB
Ingin Mendompleng Demo Mahasiswa di Jakarta, 2 Orang Bawa Bom Molotov Ditangkap - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Aristo/JPNN

jpnn.com - Sebanyak dua orang ditangkap satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Polda Metro Jaya di sekitar Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat (Jakpus) pada Jumat (12/6), karena tertangkap tangan membawa bom molotov. 

"Sudah diamankan dua orang oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto di Bundaran HI, Jakarta, Jumat ini.

Ingin Mendompleng Demo Mahasiswa di Jakarta, 2 Orang Bawa Bom Molotov DitangkapMahasiswa dari Kampus UI melakukan aksi di Jalan MH. Thramrin, Jakarta, Jumat (12/6). Massa yang tergabung dalam tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan BEM Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (BEM KM IPB) menuntut pemerintah untuk menurunkan harga BBM, Sembako dan stop MBG. FOTO: Ricardo/JPNN

Baca Juga:

Budi menduga kedua orang yang ditangkap ingin mendompleng aksi mahasiswa di Jakarta pada Jumat ini.

"Mengidentifikasi beberapa kelompok orang yang akan bergabung dengan kelompok aksi mahasiswa dan ini membawa molotov," katanya.

Namun, kata dia, polisi belum bisa memastikan asal-usul dua orang yang ditangkap dan kedapatan membawa bom molotov. 

Baca Juga:

"Ini masih dilakukan pendalaman pada 2 orang yang diamankan tadi,” ujarnya. 

Budi memastikan polisi akan bertindak tegas dan tidak akan segan-segan terhadap kelompok yang diduga membuat kerusuhan di Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut dua orang yang ditangkap pada Jumat ini diduga ingin mendompleng aksi mahasiswa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Demo Mahasiswa  Jakarta  Bundaran HI  Bom Molotov  Polda Metro Jaya  MBG  koperasi desa merah putih  militerisme  Prabowo  Mahasiswa  BBM 
BERITA DEMO MAHASISWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp