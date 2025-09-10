Ingin MRT Jakarta Tembus ke Banten, Pramono: Cita-Cita Saya dengan Andra Soni

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menginginkan jalur Mass Rapid Transit (MRT) dapat segera tersambung hingga wilayah Banten.

Dia bahkan meminta Direktur Utama (Dirut) MRT Jakarta untuk mencari cara agar rencana tersebut bisa teralisasi.

“Cita-cita saya dengan Pak Andra Soni (Gubernur Banten) itu yang paling utama sebenarnya MRT segera masuk ke Banten. Makanya, berkali-kali saya sampaikan kepada Dirut MRT, bagaimana caranya, cari akal supaya disambungkan,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (9/9).

Dia mengaku Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Banten telah menjalin kerja sama dalam bidang transportasi dengan menghadirkan Transjabodetabek.

“Kami mulai yang pertama Transjabodetabek dari Alam Sutera ke Blok M. Pada waktu itu orang pasti memandang sebelah mata. Tetapi esensinya adalah mengurangi kemacetan yang terjadi,” tutur Pramono.

Menurut dia, Jakarta dan wilayah penyangga harus bekerja sama dalam menyelesaikan masalah kemacetan tersebut.

“Pak Gubernur Banten, mari sama-sama dorong agar saya membayangkan, misalnya empat sampai lima tahun ke depan sudah mulai tersambung dari Pondok Labu sampai dengan Banten. Apakah Tangerang atau Tangerang Selatan,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Berdasarkan waktu perencanaan, sambung dia, pembangunan MRT akan sampai di Kota pada di 2027 dan mencapai Ancol pada 2029.