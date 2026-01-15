Ingin Otak Selalu Sehat, Rutin Konsumsi 5 Makanan Ini

Jumat, 16 Januari 2026 – 03:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - OTAK merupakan salah satu organ tubuh penting yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Ketika berbicara tentang diet, Anda mungkin mencoba mencari diet terbaik untuk menurunkan berat badan atau yang akan menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Namun, sudahkah Anda memikirkan kesehatan mental kamu? Nah, pilihan makanan Anda sebenarnya bisa memengaruhi kesehatan mental dan otak kamu.

Oleh karena itu, mengonsumsi makanan yang meningkatkan fungsi otak sangat penting.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Alpukat

Alpukat kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal, yang menurunkan tekanan darah tinggi dan mengurangi risiko penurunan kognitif.

Alpukat juga kaya akan vitamin seperti vitamin K dan folat, yang meningkatkan daya ingat, meningkatkan fungsi otak, dan yang terpenting, mengurangi risiko strok otak.

2. Yoghurt

Merasa terlalu cemas? Cobalah minum satu cangkir yoghurt dan lihat perbedaannya.