Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Ingin Periksa Andrie Yunus Korban Penyiraman Air Keras, TNI Surati LPSK

Rabu, 01 April 2026 – 08:20 WIB
Arsip foto - Kapuspen TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (25/3/2026). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz/aa.

jpnn.com - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyurati Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk memeriksa aktivis KontraS sekaligus korban penyiraman air keras Andrie Yunus.

Andrie Yunus merupakan aktivis pembela HAM yang menjadi korban penyiraman air keras diduga dilakukan anggota Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI.

Kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus. (Reuters: Willy Kurniawan)

Pemeriksaan Andrie Yunus sebagai saksi korban ini dilakukan dalam rangka proses penyidikan yang dilakukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan awalnya penyidik berniat untuk memeriksa Andrie Yunus (AY) pada Kamis (19/3), tetapi dokter tidak mengizinkan hal tersebut karena alasan kesehatan korban.

"Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2026, Puspom TNI telah menerima surat dari Ketua LPSK yang menyatakan bahwa saksi korban AY berada di bawah perlindungan LPSK," kata Aulia, Selasa (31/3/2026).

"Komandan Puspom TNI telah mengirimkan surat kepada ketua LPSK terkait permohonan untuk meminta keterangan dari saksi korban AY," lanjutnya.

Walakin, Kapuspen tidak menjelaskan lebih lanjut apakah permohonan tersebut dikabulkan LPSK atau tidak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Andrie Yunus  Penyiraman Air Keras  TNI  BAIS TNI  Puspom TNI  LPSK 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp