JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ingin Pisah Baik-Baik, Clara Shinta Tak Persoalkan Harta Gana-Gini

Jumat, 17 April 2026 – 00:01 WIB
Ingin Pisah Baik-Baik, Clara Shinta Tak Persoalkan Harta Gana-Gini - JPNN.COM
Clara Shinta. Foto: Instagram/clarashintareal

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Selebritas Instagram (Selebgram) Clara Shinta telah menggugat cerai suaminya, Muhammad Alexander ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Dia mengaku dirinya tidak meminta harta gana-gini dalam gugatan cerainya.

Clara Shinta lantas mengungkapkan alasan dirinya tak meminta harta gana-gini.

Baca Juga:

"Saya sendiri sih enggak ada kesepakatan, enggak minta harta gana-gini juga karena kami memang ada harta terpisah. Saya sih enggak menuntut apa pun sih begitu, aman saja," ujar Clara Shinta di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis (16/4).

Dia menegaskan dirinya tak menuntut apa pun kepada suaminya tersebut.

Clara Shinta hanya berharap agar dapat berpisah secara baik-baik dengan suaminya, tanpa ada konflik.

Baca Juga:

"Semuanya penginnya berjalan dengan damai saja, kenal baik-baik, berpisah dengan baik-baik, begitu saja sih," tuturnya.

Dia menuturkan bahwa sedari awal, dirinya menikah dengan sang suami dilandasi oleh perasaan sayang, tanpa adanya tuntutan apa pun, termasuk dalam masalah finansial.

Clara Shinta mengaku, dirinya tak meminta harta gana-gini dalam gugatan cerainya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Clara Shinta  harta gana-gini  Pengadilan Agama  Gugat Cerai 
