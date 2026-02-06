Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Ingin Rambut Sehat dan Berkilau, Konsumsi 3 Makanan Ini

Jumat, 06 Februari 2026 – 04:38 WIB
Kacang Almond. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - RAMBUT merupakan salah satu mahkota wanita yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Salah satu cara yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan rambut sehat ialah dengan mengonsumsi makanan yang mengandung berbagai nutrisi.

Dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi tersebut, kamu bisa memiliki rambut yang lebih sehat dan kuat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Makanan Kaya Seng

Seng membantu perbaikan sel dan mendukung kelenjar minyak di sekitar folikel rambut, sehingga mendorong pertumbuhan rambut yang sehat.

Makanan kaya seng meliputi biji labu, buncis, dan kacang mede.

Menambahkan biji labu ke dalam salad atau mengonsumsi beberapa kacang mede sebagai camilan malam bisa meningkatkan kandungan seng.

2. Makanan Kaya Vitamin E

Vitamin E mengandung antioksidan yang mendukung kesehatan rambut dengan melindungi sel dari stres oksidatif.

Ada beberapa jenis makanan sehat dan bergizi yang bisa membantu menjaga kesehatan rambut dan salah satunya makanan kaya seng.

