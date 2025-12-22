Ingin Segera Nikah, Ammar Zoni Titip Pesan kepada Dokter Kamelia

Senin, 22 Desember 2025 – 09:29 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni mengungkap keseriusan untuk segera menikahi kekasihnya, Dokter Kamelia.

Hal tersebut disampaikannya ketika bertemu dengan Dokter Kamelia di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (18/12).

Terdakwa kasus dugaan peredaran narkoba itu meminta kekasihnya untuk menyampaikan niatnya kepada orang tua.

"Nanti sampaikan ke bapak kamu bahwa aku serius," kata Ammar Zoni.

Mantan suami Irish Bella itu juga berharap Dokter Kamelia selalu memantau proses hukum yang dijalaninya.

Sebab, Ammar Zoni merasa tidak bersalah terkait kasus dugaan peredaran narkoba dalam lapas tersebut.

"Aku minta tolong kamu datang nanti ke sana (rutan) karena kan kamu wakili aku sekarang," jelasnya.

Selain bertemu kekasih, Ammar Zoni juga sempat berjumpa adik-adiknya saat menghadiri sidang.