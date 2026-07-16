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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ingin Tekan Karhutla ke Angka Ideal, Menhut Ungkit Sistem Pencegahan

Kamis, 16 Juli 2026 – 18:39 WIB
Ingin Tekan Karhutla ke Angka Ideal, Menhut Ungkit Sistem Pencegahan - JPNN.COM
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di kantor Kemenhut, Jakarta, Senin (6/7). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut pihaknya menargetkan penurunan angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026 ini melalui penguatan pencegahan dan pembenahan tata kelola penanganan di lapangan.

Hal demikian dikatakan Menhut dalam rapat bersama jajaran Ditjen Gakkum Kemenhut di Jakarta, seperti dikutip Kamis (16/7).

“Hal-hal apa yang kami lakukan secara konkret agar kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini dan tahun depan bisa dikendalikan dengan lebih baik, angkanya lebih turun," kata dia dalam rapat.

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Raja Juli menilai langkah pencegahan perlu dilakukan seiring proyeksi musim kemarau yang datang lebih cepat dan berlangsung lebih lama dibandingkan biasanya.

Menurutnya, target utama bukan hanya merespons kebakaran, melainkan menekan jumlah kejadian semaksimal mungkin melalui pencegahan.

"Idealnya kalau bisa zero karhutla mungkin itu sangat ideal, tetapi paling tidak angkanya bisa kami tekan semaksimal mungkin,” kata Menhut.

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Selain memperkuat pencegahan, Kementerian Kehutanan akan mengevaluasi berbagai instrumen pengendalian, mulai dari kebutuhan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT) di wilayah rawan, hingga kesiapan personel dan peralatan di lapangan. 

Raja Juli mengatakan seluruh langkah tersebut akan dihitung berdasarkan kebutuhan riil agar penanganan karhutla berjalan lebih efektif.

Menhut Raja Juli menilai angka ideal pencegahan karhutla ialah nol kasus yang bisa dicapai dengan mengedepankan pencegahan.

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TAGS   menhut  Menteri Kehutanan  Raja Juli Antoni  karhutla 
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