Ingin Urus Anak Sendiri, Via Vallen: Dari Awal Sudah Komitmen

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Via Vallen mengaku ingin mengurus sendiri anak pertamanya.

Dia dan sang suami, Chevra Yolandi sudah berkomitmen untuk mengurus anak mereka sendiri.



Pasangan selebritas itu baru saja dikaruniai bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad Raidan Agham Radia Al Arifin.



"Dari awal sudah komitmen, nanti punya anak enggak mau dipegang orang lain. Penginnya handle sendiri. Kebetulan suami sudah jago untuk pengurusan anak," ujar Via Vallen melalui konferensi pers virtual, baru baru ini.



Selain itu, dia dan suaminya juga sudah cukup lama menantikan kehadiran si kecil di keluarga mereka.



"Seperti yang dibilang tadi, anak ini sudah kami tunggu banget, perjuangannya lumayan panjang. Saya waktu hamil Agham, nunggunya lama banget. Mungkin saking penantian," ucap Via Vallen.



Kemudian, dia juga penuh perjuangan selama proses kehamilannya kemarin.



Pasalnya pedangdut 32 tahun itu sempat mengalami pendarahan di awal kehamilannya.



Dia pun sempat harus bedrest karena kondisinya tersebut.



Oleh karena itu, dia pun ingin dekat dengan sang anak ketika bayinya tersebut lahir.



"Dari awal itu, pas usia kandungan belum sebulan, aku di pesawat sempat pendarahan. Jadi, sampai diagnosa dokter, kami sudah kemana-mana, katanya anak sudah enggak bisa diselamatkan, terus intinya tinggal tunggu keluar dan aku yang bedrest," tutur Via Vallen.



"Alhamdulillah ada keajaiban, tiba-tiba anaknya enggak di bawah lagi, itu jadi harapan buat kami. Jadi, kami jaga banget, sudah aman, terus ada lagi sungsang, lilit, sampai akhirnya kami ke rumah sakit national hospital dan semua berjalan dengan baik, kami enggak khawatir lagi," sambungnya.



Pertimbangan itu pula yang menjadi salah satu faktor Via Vallen akhirnya melahirkan putranya secara caesar.



Sebelumnya, Via Vallen dan Chevra Yolandi resmi menikah pada 15 Juli 2022.



Beberapa bulan setelah menikah, pelantun Meraih Bintang itu sempat hamil.



Namun, Via Vallen mengalami keguguran pada Oktober 2022 lantaran janin yang berusia 8 minggu tidak bergerak.



Dia akhirnya kembali mengumumkan kehamilan beberapa bulan lalu.



Pada 7 Juli 2024, pukul 07.17 WIB, Via Vallen melahirkan bayi laki-laki yang diberi ama Muhammad Raidan Agham Radia Al Arifin, melalui proses persalinan caesar. (mcr7/jpnn)