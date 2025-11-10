Ingin Usus Sehat Tanpa Ada Masalah, Konsumsi 10 Makanan Ini Secara Rutin

jpnn.com, JAKARTA - USUS yang sehat akan membuat Anda terhindar dari berbagai masalah pencernaan.

Tahukah Anda bahwa cara menuju hidup yang lebih bahagia adalah melalui usus yang sehat?

Itu karena usus Anda adalah gerbang menuju semua penyakit.

Kita sering mendengar fakta bahwa jika usus Anda tidak bersih, maka bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, ketidakseimbangan, dan banyak lagi.

Usus perlu diseimbangkan. Ketika seseorang mengalami sembelit dalam jangka waktu tertentu atau buang air besar yang tidak memuaskan, hal itu menyebabkan pembusukan usus di usus besar yang menyebabkan perasaan kembung.

Hal itu juga menimbulkan rasa mual atau refluks, yang menyebabkan sakit kepala dan fluktuasi tekanan darah, dalam beberapa kasus bahkan muntah atau diare setelahnya.

Menurut Janvi Chitalia, pelatih kesehatan mikrobioma usus integratif dan ahli gizi fungsional, serta pendiri Body Cocoon (studio nutrisi dan kebugaran), berikut ini bagaimana sembelit menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem.

Makanan berada di usus besar, menunggu untuk dikeluarkan dan sementara itu, lebih banyak makanan dari hari itu masuk ke dalam sistem, dan menyebabkan penyerapan kembali vitamin dan mineral dari usus besar.