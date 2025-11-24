Ini 19 Pemenang TikTok Awards Indonesia 2025

jpnn.com, JAKARTA - Platform hiburan digital terdepan, TikTok resmi menobatkan 19 pemenang dari 16 kategori dalam malam puncak penghargaan TikTok Awards Indonesia 2025 pada Jumat (21/11).

Memasuki tahun kelimanya, ajang selebrasi kreator terbesar dari TikTok ini mengusung tema “New Era, New Icons” untuk merayakan generasi baru kreator dan publishers yang berhasil menghibur, menghadirkan dampak nyata, dan mendorong perubahan positif bagi komunitas TikTok dan masyarakat Indonesia di sepanjang 2025.

“Tahun ini, kami bangga melihat semangat untuk menyatukan komunitas melalui konten yang menghibur, menginspirasi, dan membawa dampak positif—tidak hanya datang dari para kreator kami, tetapi juga dari para publisher. Hal ini menegaskan bahwa siapa pun dapat menghadirkan perubahan lewat cerita yang bermakna di TikTok. Kami berharap penghargaan ini mendorong semakin banyak kreator dan publisher untuk terus menghadirkan kebahagiaan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia,” kata General Manager Content Operations, Southeast Asia, TikTok Angga Anugrah Putra.

Kreator TikTok Tunjukkan Era Baru Kreativitas yang Berdampak di Indonesia Tahun ini, TikTok Awards Indonesia 2025 terbagi menjadi tiga kategori besar, yakni People's Choice, Judges' Pick, dan Special Awards.

Pada People's Choice, penggemar dan komunitas TikTok ikut menentukan kreator favorit mereka dengan memberikan suara melalui voting di dalam aplikasi. Para pemenang kategori People's Choice tahun ini adalah

. Celebrity Creator of the Year: Jennifer Coppen, aktris Indonesia yang menghadirkan konten keseharian sebagai ibu muda di TikTok, mulai dari gaya hidup hingga momen hangat bersama keluarga yang tidak hanya menghibur tapi juga membuat penggemar merasa dekat dengannya.

2. Music Artist of the Year: Tenxi, musisi pendatang baru yang memadukan elemen hip hop dan pop lewat lagu “Garam & Madu (Sakit Dadaku)” bersama Jemsii dan Naykilla yang sukses menarik perhatian penggemar musik tahun 2025 di TikTok.

3. Popular Video of the Year: Fujianti Utami Putri, kreator yang rutin menarik jutaan views melalui konten vlog ringan dan kreatif seputar gaya hidup dan kesehariannya bersama keluarga maupun sahabat. Pembawaannya yang hangat dan terbuka membuat kontennya terus digemari oleh para pengikutnya di TikTok.