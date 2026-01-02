Ini 3 Permintaan Bupati Aceh Tamiang kepada Prabowo

jpnn.com - Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan tiga permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto saat rapat terbatas terkait percepatan pemulihan pascabencana di wilayahnya.

Pertama, Armia melaporkan kebutuhan hunian tetap (huntap) bagi warga yang terdampak banjir.

Berdasarkan pendataan pemerintah desa, tercatat 37.888 unit rumah hilang dan 4.839 unit rumah rusak berat sehingga total kebutuhan huntap mencapai 42.727 unit.

"Terima kasih, kami sudah dibantu Danantara untuk hunian sementara sebanyak 600 unit dan nanti ada tambahan lagi untuk huntap dan lainnya," kata Armia pada rapat terbatas yang diikuti secara dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis (1/1/2026).

Kedua, Armia meminta dukungan bantuan pangan untuk menjaga keberlangsungan hidup warga.

Dengan jumlah penduduk mencapai 313.245 jiwa, pemerintah daerah telah menghitung kebutuhan pokok, seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula untuk enam bulan ke depan.

Armia menyebut kondisi ekonomi masyarakat masih berat, khususnya menuju Ramadan dan Idulfitri 2026.

"Pasti masyarakat kami kesulitan, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri," ungkapnya.