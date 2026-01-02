Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ini 3 Permintaan Bupati Aceh Tamiang kepada Prabowo

Jumat, 02 Januari 2026 – 07:15 WIB
Ini 3 Permintaan Bupati Aceh Tamiang kepada Prabowo - JPNN.COM
Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan laporan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam agenda rapat terbatas (Ratas) pasca-bencana Sumatera di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1/2026). ANTARA/HO-Sekretariat Presiden

jpnn.com - Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan tiga permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto saat rapat terbatas terkait percepatan pemulihan pascabencana di wilayahnya.

Pertama, Armia melaporkan kebutuhan hunian tetap (huntap) bagi warga yang terdampak banjir.

Berdasarkan pendataan pemerintah desa, tercatat 37.888 unit rumah hilang dan 4.839 unit rumah rusak berat sehingga total kebutuhan huntap mencapai 42.727 unit.

Baca Juga:

"Terima kasih, kami sudah dibantu Danantara untuk hunian sementara sebanyak 600 unit dan nanti ada tambahan lagi untuk huntap dan lainnya," kata Armia pada rapat terbatas yang diikuti secara dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis (1/1/2026).

Kedua, Armia meminta dukungan bantuan pangan untuk menjaga keberlangsungan hidup warga.

Dengan jumlah penduduk mencapai 313.245 jiwa, pemerintah daerah telah menghitung kebutuhan pokok, seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula untuk enam bulan ke depan.

Baca Juga:

Armia menyebut kondisi ekonomi masyarakat masih berat, khususnya menuju Ramadan dan Idulfitri 2026.

"Pasti masyarakat kami kesulitan, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri," ungkapnya.

Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi menyampaikan tiga permintaan ini kepada Presiden Prabowo Subianto saat rapat terbatas pemulihan bencana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  Aceh Tamiang  Armia Fahmi  Bencana  Aceh 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp