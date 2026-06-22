Ini 3 Poin Yang Diadukan Ruben Onsu ke KPAI

jpnn.com - Pembawa acara Ruben Onsu bersama kuasa hukumnya, Minola Sebayang, mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Menteng, Jakarta Pusat.

Kedatangannya itu guna berkonsultasi terkait permasalahan kedua putrinya, Thalia dan Thania Putri Onsu.

Ruben Onsu turut membawa sejumlah bukti terkait adanya dugaan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh pihak mantan istrinya, Sarwendah.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengungkapkan ada tiga poin yang disampaikan kepada pihak KPAI tadi.

Poin pertama, Ruben Onsu menyoroti soal pembatasan akses untuk berkumpul bersama anak-anaknya.

Berdasarkan Akta 39 yang telah disepakati sebelumnya, pria 42 tahun itu seharusnya mendapatkan waktu dua hingga tiga hari dalam seminggu untuk tinggal bersama anak-anak, tetapi kenyataannya hak tersebut belum terealisasi secara penuh.

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"Tadi sudah kami perlihatkan kepada pihak KPAI ada aturan yang memang bersifat tertulis mengatur dan disepakati 2 sampai 3 hari dalam satu minggu anak-anak ini berkumpul bersama dengan ayahnya. Jadi bukan bertemu, jadi berkumpul 2 hari, 3 hari ya, dengan ayahnya," ujar Minola Sebayang di kantor KPAI Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

"Ini yang tidak terealisasi dengan berbagai macam alasan dan kondisi yang akhirnya membuat ketika kami bicara tentang hal itu, ini menjadi hal yang melebar ketika dibawa ke arah-arah yang lain," sambungnya.