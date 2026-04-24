JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ini 6 Laga Sisa Persib di Super League, Masa Gak Tertekan?

Jumat, 24 April 2026 – 08:25 WIB
Kandang Persib Bandung, Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung menyambut kedatangan Arema FC pada pekan ke-29 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4) malam.

Si Maung Bandung untuk sementara masih memimpin klasemen, tetapi Borneo FC Samarinda menguntit ketat di peringkat kedua selisih dua poin. 

Andai Persib gagal meraih kemenangan pada laga ini, posisi puncak klasemen rawan.

Laga sisa Persib pun terbilang tak mudah, termasuk menghadapi Bhayangkara FC dan Persija Jakarta.

Pertandingan Sisa Persib dan Borneo FC
Persib
Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku tak merasa punya tekanan, karena timnya masih unggul dua poin dari Borneo FC. 

“Memang kami punya keunggulan kecil dua poin, tetapi itu lebih baik daripada kami yang harus mengejar tim lain. Ruang ganti kami bagus, semua oke, mereka bersemangat untuk menang, jadi, saya tidak merasa punya tekanan,” kata Hodak. 

Hal yang perlu dilakukan timnya hanya fokus memenangi laga di depan.

Andai Persib gagal meraih kemenangan dari Arema FC dan Borneo FC menang melawan Semen Padang, maka...

Persib  Super League  Persib Vs Arema FC  Borneo FC  klasemen Super League 
