Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Militeriana

Ini 7 Poin Instruksi Panglima TNI soal Siaga 1

Senin, 09 Maret 2026 – 13:31 WIB
Ini 7 Poin Instruksi Panglima TNI soal Siaga 1 - JPNN.COM
Ilustrasi TNI. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerbitkan telegram dengan nomor TR/283/2026 tetanggal 1 Maret 2026 yang memerintahkan prajurit untuk siaga satu.

Jenderal Agus menuliskan tujuh poin Instruksi ke jajaran dalam telegram yang ditandatangani oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun.

Adapun, telegram ditandatangani menyikapi perang di kawasan Timur Tengah serta perkembangan situasi dalam negeri.

Baca Juga:

Kapuspen TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyebut UU TNI menyebutkan militer Indonesia bertugas melindungi segenap bangsa Indonesia.

"Perlu saya sampaikan bahwa sesuai yang diamanatkan dalam UU TNI, salah satu tugas pokok TNI itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara," ujar dia melalui layanan pesan seperti dikutip Senin (9/3).

Aulia menuturkan TNI bertugas secara profesional dan responsif, yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional.

Baca Juga:

"Siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional," ujarnya.

Dari situ, kata Aulia, TNI punya hak menentukan kesiapsiagaan operasional menyikapi kondisi dalam negeri dan dunia.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerbitkan telegram memerintahkan prajurit untuk siaga satu. Tujuh instruksi juga disampaikan. Apa saja?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   instruksi panglima tni  TNI  Siaga 1  jenderal agus subiyanto 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp