Ini 7 Rekomendasi Aplikasi Saham Terbaik di Indonesia untuk Pemula

jpnn.com, JAKARTA - Investasi saham kini semakin mudah berkat hadirnya berbagai platform legal di Indonesia yang menyediakan akses ke pasar lokal maupun global.

Bagi pemula, memilih aplikasi yang aman, mudah digunakan, dan sesuai kebutuhan dapat menjadi langkah awal untuk membangun portofolio jangka panjang.

Pada 2025, daftar aplikasi saham terbaik tidak hanya mencakup broker tradisional, tetapi juga platform modern berbasis teknologi blockchain yang menghadirkan saham global melalui tokenisasi.

Minat masyarakat terhadap investasi meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan generasi muda.

Mereka mencari aplikasi yang praktis, aman, serta mampu memberi akses luas ke berbagai instrumen.

Perubahan teknologi juga memungkinkan investor pemula untuk masuk ke pasar global dengan modal kecil tanpa harus membuka akun broker luar negeri.

Semakin beragamnya pilihan aplikasi resmi, peluang belajar dan berinvestasi pun menjadi lebih mudah dan terjangkau.

Kini investor dapat memantau harga saham NVIDIA hari ini melalui layanan tokenisasi yang menghadirkan saham global langsung ke aplikasi lokal.