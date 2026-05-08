Ini Alasan Ahmad Dhani Akhirnya Lapor Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Musikus sekaligus anggota DPR, Ahmad Dhani akhirnya melaporkan kasus dugaan peretasan akun Instagram miliknya ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Dia lapor polisi setelah akun tersebut diduga digunakan untuk aksi penipuan berkedok penjualan emas.

“Jadi hari ini merespons menindaklanjuti apa yang kemarin disampaikan, karena kan waktu tenggang peretasan dari pagi sampai siang itu ternyata ada korban. Dan bukan hanya satu orang ternyata. Ada beberapa korban,” kata kuasa hukum Ahmad Dhani, Aldwin Rahadian dilansir Antara, Kamis (7/5).

Menurutnya, laporan dibuat sebagai tindak lanjut atas adanya korban yang mengalami kerugian akibat unggahan penjualan emas di akun Instagram resmi Ahmad Dhani.

Adapun unggahan penipuan tersebut muncul saat akun Ahmad Dhani diretas.

Aldwin Rahadian menyebut, akun Instagram Ahmad Dhani sempat diretas dan digunakan pelaku untuk mengunggah penawaran penjualan emas dengan harga murah sehingga membuat sejumlah orang percaya dan melakukan transaksi.

“Jadi modus penipuannya itu, dia posting jualan emas dengan iming-iming harga murah, mengatasnamakan akun IG Mas Dhani. Orang wajar saja mungkin percaya karena ini akun verified,” jelasnya.

Selain itu, Aldwin Rahadian mengatakan terdapat 3 korban penipuan dengan total kerugian sementara sekitar Rp60 juta.