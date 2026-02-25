Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ini Alasan Anrez Adelio Belum Bertemu Anak yang Dilahirkan Icel

Rabu, 25 Februari 2026 – 06:06 WIB
Ini Alasan Anrez Adelio Belum Bertemu Anak yang Dilahirkan Icel
Anrez Adelio. Foto: Instagram/anzadelio

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Anrez Adelio mengakui dirinya masih belum bertemu dengan anak yang dilahirkan oleh Friceilda Prillea atau akrab disapa Icel.

Dia mengatakan, alasannya belum menemui bayi lantaran pihak Icel yang memilih untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur hukum.

"Belum, belum. Mungkin belum. Ya karena dari pihak sana maunya proses hukumnya dijalankan, ya sudah kami harus menghargai, kami harus ikuti prosedur," kata Anrez Adelio di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/2).

Anrez Adelio menegaskan bahwa sejak persoalan ini muncul, dirinya selalu berupaya untuk membuka komunikasi dengan pihak Icel.

Oleh karena itu, dia pun membantah tudingan yang beranggapan dirinya baru muncul ketika Icel melahirkan buah hati.

"Dari awal selalu komunikasi, makanya itu narasi-narasi aku dibilang enggak bertanggung jawab, aku dibilang hilang enggak ada kabar, itu kan apa ya, menyesatkanlah," tuturnya.

Anrez Adelio lantas menuturkan bahwa dirinya memang belum bertemu dengan pihak Icel hingga sekarang.

Menurutnya, pihak Icel enggan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan tetap ingin menempuh proses hukum.

Anrez Adelio  Kasus Anrez Adelio  icel  Friceilda Prillea 
