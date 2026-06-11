Ini Alasan Anwar BAB Serahkan Uang Saku dari Hanania Group

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus komedian, Anwar Sanjaya alias Anwar BAB diperiksa sebagai saksi dalam kasus Hanania Group di Polda Metro Jaya pada Rabu (10/6).

Dia menyatakan kehadirannya merupakan bentuk sikap kooperatif untuk membantu kepolisian menyelesaikan perkara Hanania demi keadilan para jemaah.

?"Alhamdulillah aku beserta tim dan manajemen hari ini datang untuk memenuhi panggilan dari Kepolisian Indonesia. Aku secara sadar dan kooperatif turut serta membantu kepolisian untuk memulihkan keadilan untuk para jemaah yang gagal berangkat," kata Anwar BAB dilansir Antara.

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Pria berusia 33 tahun itu dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik selama pemeriksaan terkait kerja sama dengan Hanania Group.

Selama diperiksa, Anwar BAB memastikan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya demi meluruskan berbagai isu liar yang beredar.

?Selain itu, ?dia membantah kabar yang menyebut dirinya menerima aliran dana dari pihak manajemen Hanania Group.

Menurutnya, keterlibatannya dengan travel umrah tersebut murni atas dasar hubungan kerja sama dan promosi dengan sistem barter, bukan kontrak bernilai uang.

?"Saya ingin meluruskan isu-isu yang ada di luaran sana, bahwa saya Anwar tidak menerima sedikit pun aliran dana dari travel Hanania. Bentuk kerja samanya adalah barter. Jadi saya berangkat tidak mendapatkan uang, hanya mendapatkan uang saku selama perjalanan di sana," beber Anwar BAB.