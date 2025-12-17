Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ini Alasan Atalia Batal Hadiri Sidang Perceraian dengan Ridwan Kamil

Rabu, 17 Desember 2025 – 10:41 WIB
Kuasa hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, Rabu (17/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Anggota DPR RI Atalia Praratya batal menghadiri sidang perdana gugatan perceraian dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Agenda sidang perdana di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung ini hanya diwakili tim kuasa hukum, Debi Agusfriansa.

Pantauan JPNN di lokasi, tim kuasa hukum tiba di pengadilan sekitar pukul 09.10 WIB.

Debi didampingi dua rekannya, datang mengenakan kemeja dan jas berwarna biru dongker.

Saat mereka tiba tak tampak sosok Atalia Praratya, selaku pihak penggugat.

Debi mengatakan ketidakhadiran kliennya itu dikarenakan agenda pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

"Bu Atalia menyampaikan kepada kami pada dasarnya beliau sangat menghormati proses persidangan ini dan akan tetapi karena acara kedinasan, beliau berhalangan hadir, sehingga mewakili kepada kami selaku kuasa hukum," kata Debi ditemui di PA Bandung, Jalan Terusan Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Debi mengatakan seluruh persiapan persidangan telah dilakukan sejak pekan lalu, termasuk pengajuan perkara melalui sistem e-court.

Atalia Praratya batal menghadiri sidang perdana gugatan perceraiannya dengan Ridwan Kamil. Kuasa hukum sampaikan alasannya.

