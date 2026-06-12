Ini Alasan Banyak Perokok Beralih ke Produk Tembakau Alternatif

jpnn.com, JAKARTA - Produk tembakau alternatif seperti rokok elektronik atau vape dan produk tembakau yang dipanaskan semakin diminati perokok dewasa untuk beralih dari kebiasaan merokok.

Faktor kenyamanan seperti tidak adanya bau asap rokok yang menempel hingga tidak ada perokok pasif menjadi alasan yang banyak disampaikan konsumen saat memilih produk tersebut.

“Dari sisi konsumen, alasan utama mereka beralih ke produk tembakau alternatif adalah karena ingin mengurangi paparan asap rokok dan bau yang menempel. Konsumen menilai penggunaan produk tembakau alternatif terasa lebih bersih, lebih ringan, dan tidak terlalu mengganggu orang sekitar,” ujar Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (AKVINDO), Paido Siahaan, Kamis (11/6).

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Paido mengungkapkan faktor tidak adanya asap rokok dan tar yang dihasilkan dari proses pembakaran, yang biasanya menempel di pakaian atau ruangan menjadi pertimbangan yang sangat besar bagi konsumen.

Tar merupakan senyawa karsinogenik penyebab kanker.

Menurut Paido, meningkatnya minat perokok dewasa untuk beralih ke produk tembakau alternatif karena dirasa lebih nyaman tanpa bau rokok yang menempel di lingkungan sekitar.

“Banyak pengguna menyampaikan bahwa bau rokok yang menempel di pakaian, rambut, kendaraan, atau ruangan menjadi salah satu alasan utama mereka mulai mencari alternatif. Dalam pengalaman konsumen, produk tembakau alternatif dianggap lebih nyaman karena tidak menghasilkan asap hasil pembakaran tembakau seperti rokok,” tambahnya.

Kenyamanan yang dirasakan pengguna produk tembakau alternatif ini juga didukung oleh kajian ilmiah. Berdasarkan riset Universitas Chang'an, Tiongkok, bertajuk Characteristics of second-hand exposure to aerosols from e-cigarettes yang diterbitkan tahun 2024, ditemukan bahwa kandungan zat berbahaya dari uap vape (aerosol) lebih rendah dibanding asap rokok.