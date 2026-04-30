Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Ini Alasan Danantara Dinilai Strategis dalam Proyek Hilirisasi Fase II

Kamis, 30 April 2026 – 18:01 WIB
Wisma Danantara Indonesia. Foto: dok Danantara

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia memiliki peran strategis dalam proyek hilirisasi nasional fase II.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul dimulainya pembangunan 13 proyek hilirisasi yang dinilai sebagai langkah konkret pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis nilai tambah.

Bambang mengapresiasi dimulainya pembangunan proyek tersebut dan menyebutnya sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menjalankan agenda hilirisasi secara nyata.

"Groundbreaking ini menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi ini tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar masuk ke tahap implementasi yang terukur,” kata Bambang, kepada awak media melalui saluran telepon, Kamis (30/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa arah industrialisasi nasional kini semakin jelas dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terencana.

Menurutnya, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam agar memberikan nilai tambah di dalam negeri.

“Dengan hilirisasi, kita tidak hanya menjual bahan baku, tetapi membangun rantai nilai industri di dalam negeri yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar,” ujarnya.

Bambang menambahkan bahwa penguatan hilirisasi akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional, termasuk peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

BPI Danantara dinilai berperan strategis dalam proyek hilirisasi fase II yang resmi dimulai.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

DPR  hilirisasi fase II  BPI Danantara  proyek hilirisasi 
BERITA DPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp