JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ini Alasan David da Silva dan Ciro Alves Diandalkan Malut United Hadapi Persijap Jepara

Jumat, 13 Februari 2026 – 05:36 WIB
Pemain Malut United, David da Silva saat berlaga pada ajang Super League 2025/26 di Stadion Gelora Kie Raha. Foto: Dokumentasi Malut United

jpnn.com - Malut United bertekad bangkit saat melakoni pekan ke-21 BRI Super League 2025/26 menghadapi Persijap Jepara.

Tim berjuluk Laskar Kie Raha itu tengah berada dalam tren negatif setelah menelan kekalahan dari Bhayangkara Presisi Lampung FC (1-2) dan Persib Bandung (0-2).

Pelatih Malut United Hendri Susilo menyebut para pemainnya telah melupakan hasil minor dalam dua pertandingan terakhir.

Mantan juru taktik PSBS Biak itu berharap timnya mampu meraih poin penuh saat menjamu Persijap Jepara.

"Kami sudah melupakan dua kekalahan pada laga sebelumnya. Sekarang semua sepakat untuk merebut tiga poin melawan Persijap Jepara," ungkap manajer asal Bukittinggi itu.

Malut United berada dalam kondisi cukup baik menjelang laga menghadapi tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu.

Selama sepekan, semifinalis Liga 2 musim 2023/24 tersebut menjalani persiapan secara intensif demi bangkit dan kembali ke jalur kemenangan.

"Mudah-mudahan kami bisa mengakhiri pertandingan dengan kemenangan, tentu diiringi kerja keras dan kolektivitas tim."

Malut United andalkan David da Silva dan Ciro Alves untuk mengakhiri rekor buruk kalah dua laga beruntun di Stadion Gelora Kie Raha, Jumat (12/2)

