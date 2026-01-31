Ini Alasan Denada Bungkam Setelah Digugat Putra Kandungnya

Sabtu, 31 Januari 2026 – 15:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sikap Denada yang memilih diam di tengah gugatan dugaan penelantaran anak dari Ressa Rizky Rossano, bukan tanpa alasan.

Saat isu tersebut ramai diperbincangkan, penyanyi sekaligus presenter itu memilih tidak memberikan pernyataan langsung.

Kuasa hukum Denada, Muhammad Iqbal mengungkapkan alasan kliennya memilih menahan diri setelah digugat oleh anaknya sendiri.

"Kami tenang, cooling down-lah intinya," kata Iqbal, dalam wawancara virtual dengan awak media di Jakarta, baru-baru ini.

Da menjelaskan, Denada membutuhkan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir jernih sebelum mengambil langkah selanjutnya.

Menurutnya, keputusan untuk tidak banyak bicara merupakan bentuk kedewasaan agar persoalan tidak semakin melebar di ruang publik.

“Supaya nanti kita sambil berpikir introspeksi diri juga,” katanya.

Iqbal juga menepis anggapan bahwa sikap diam Denada berarti menghindari tanggung jawab.