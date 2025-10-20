Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ini Alasan Hotman Paris Belum Bisa Membantu Ammar Zoni

Senin, 20 Oktober 2025 – 05:55 WIB
Ini Alasan Hotman Paris Belum Bisa Membantu Ammar Zoni - JPNN.COM
Hotman Paris Hutapea. Foto: Instagram/hotmanparisofficial

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memberi tanggapan setelah dirinya diminta agar membantu menangani kasus Ammar Zoni.

Dia mengetahui permintaan tersebut setelah disampaikan oleh Ustaz Derry Sulaiman.

“Itu (Ammar) kirim surat ke Pak Ustaz, menceritakan kronologisnya. Pak Ustaz terus minta tolong saya," kata Hotman Paris di kawasan Jakarta baru-baru ini.

Baca Juga:

Pria berusia 64 tahun itu mengaku belum bisa membantu Ammar Zoni untuk saat ini.

Sebab, Hotman Paris merasa belum mengerti perihal kasus narkoba yang menjerat Ammar Zoni.

"Saya belum bisa berbuat apa-apa karena saya enggak ngerti kasusnya,” beber mantan teman dekat Meriam Bellina itu.

Baca Juga:

Menurut Hotman Paris, dirinya perlu mempelajari terlebih dahulu kasus Ammar Zoni.

Adapun Ammar Zoni diduga terlibat kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba. Oleh karena itu, mantan suami Irish Bella itu pun kini dipindahkan ke Nusakambangan.

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memberi tanggapan setelah dirinya diminta agar membantu menangani kasus Ammar Zoni.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hotman Paris  Hotman Paris Hutapea  Ammar Zoni  Kasus Ammar Zoni  Ammar Zoni narkoba 
BERITA HOTMAN PARIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp