Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ini Alasan Inara Rusli Akhirnya Laporkan Insanul Fahmi

Selasa, 02 Desember 2025 – 09:09 WIB
Ini Alasan Inara Rusli Akhirnya Laporkan Insanul Fahmi - JPNN.COM
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Inara Rusli akhirnya melaporkan Insanul Fahmi atas kasus penipuan ke Polda Metro Jaya pada Senin (1/12)

Laporan tersebut didaftarkannya bersama kuasa hukumnya, Hamrin Saragih.

"Kami melakukan pelaporan atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami," kata Hamrin Saragih

Baca Juga:

Menurutnya, Inara Rusli melaporkan Insanul Fahmi karena diduga melakukan penipuan soal status.

Adapun Insanul Fahmi mengaku single saat mendekati Inara Rusli sehingga terjadi hubungan asmara dan nikah siri.

Faktanya Insanul Fahmi masih berstatus suami sah dari selebgram Wardatina Mawa.

Baca Juga:

"Di situ ada tipu muslihat yang kami temukan, dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti," jelasnya.

Diketahui, Inara Rusli diduga terlibat kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaan dengan Insanul Fahmi, suami Wardatina Mawa.

Selebgram Inara Rusli akhirnya melaporkan Insanul Fahmi atas kasus penipuan ke Polda Metro Jaya pada Senin (1/12)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Inara Rusli  Kasus Inara Rusli  Insanul Fahmi  Inara Rusli lapor polisi 
BERITA INARA RUSLI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp