Ini Alasan Inara Rusli Aktif Suarakan Dukungan untuk Palestina

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli mengungkap alasan dirinya aktif menyuarakan dukungan terhadap Palestina di media sosial.

Dia mengaku sedih melihat bagaimana zionis melakukan genosida di kawasan Gaza, apalagi saat ibu dan anak menjadi korban.

“Saya merasakan betapa beratnya menjadi ibu di Gaza, mereka kehilangan anak-anak, rumah, dan harapan. Mereka tetap bertahan meski dunia sering kali memilih diam," kata Inara Rusli saat konferensi pers peluncuran petisi 'Bersatu Untuk Mengakhiri Genosida di Palestina' di Mardin Cafe, Kemang, Jakarta Selatan pada Senin (11/8).

Mantan istri Virgoun itu mengatakan bahwa solidaritas untuk Palestina bukan hanya milik kelompok atau agama tertentu.

Menurut Inara Rusli, genosida yang terjadi di Palestina merupakan tragedi kemanusiaan.

“Tidak perlu menjadi Muslim untuk membela Palestina, cukup jadi manusia, karena ini bukan soal identitas, ini soal nurani,” beber perempuan berusia 32 tahun itu.

Atas dasar itu, Inara Rusli pun makin aktif menyuarakan dukungan terhadap Palestina di media sosial.

Terbaru, dia ikut serta dalam petisi 'Bersatu Untuk Mengakhiri Genosida di Palestina' bersama sejumlah influencer lainnya.