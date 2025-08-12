Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ini Alasan Inara Rusli Aktif Suarakan Dukungan untuk Palestina

Selasa, 12 Agustus 2025 – 11:11 WIB
Ini Alasan Inara Rusli Aktif Suarakan Dukungan untuk Palestina - JPNN.COM
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli mengungkap alasan dirinya aktif menyuarakan dukungan terhadap Palestina di media sosial.

Dia mengaku sedih melihat bagaimana zionis melakukan genosida di kawasan Gaza, apalagi saat ibu dan anak menjadi korban.

“Saya merasakan betapa beratnya menjadi ibu di Gaza, mereka kehilangan anak-anak, rumah, dan harapan. Mereka tetap bertahan meski dunia sering kali memilih diam," kata Inara Rusli saat konferensi pers peluncuran petisi 'Bersatu Untuk Mengakhiri Genosida di Palestina' di Mardin Cafe, Kemang, Jakarta Selatan pada Senin (11/8).

Baca Juga:

Mantan istri Virgoun itu mengatakan bahwa solidaritas untuk Palestina bukan hanya milik kelompok atau agama tertentu.

Menurut Inara Rusli, genosida yang terjadi di Palestina merupakan tragedi kemanusiaan.

“Tidak perlu menjadi Muslim untuk membela Palestina, cukup jadi manusia, karena ini bukan soal identitas, ini soal nurani,” beber perempuan berusia 32 tahun itu.

Baca Juga:

Atas dasar itu, Inara Rusli pun makin aktif menyuarakan dukungan terhadap Palestina di media sosial.

Terbaru, dia ikut serta dalam petisi 'Bersatu Untuk Mengakhiri Genosida di Palestina' bersama sejumlah influencer lainnya.

Selebritas Inara Rusli mengungkap alasan dirinya aktif menyuarakan dukungan terhadap Palestina di media sosial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Inara Rusli  Palestina  Inara Rusli dukung Palestina  Genosida 
BERITA INARA RUSLI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp