Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ini Alasan Inara Rusli Pilih Pertahankan Rumah Tangga dengan Insanul Fahmi, Oh Ternyata

Selasa, 30 Desember 2025 – 04:09 WIB
Ini Alasan Inara Rusli Pilih Pertahankan Rumah Tangga dengan Insanul Fahmi, Oh Ternyata - JPNN.COM
Artis Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebgram) Inara Rusli mengungkapkan alasannya mempertahankan rumah tangganya dengan Insanul Fahmi.

Sebab menurutnya, suami sirinya itu telah menunjukkan iktikad baik dengan menemui keluarganya dan memberikan klarifikasi.

"Karena saudara Insan sudah menunjukkan iktikad baik untuk menemui keluarga saya dan mau mengklarifikasi semuanya," ujar Inara Rusli di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (29/12).

Baca Juga:

Tak hanya itu, keputusannya tersebut diambil setelah melakukan pertemuan khusus dengan Buya Yahya.

Dari pertemuan itu, Inara Rusli mengaku mendapatkan nasihat seputar rumah tangga.

"Buya juga sudah memberikan nasihatnya. Jadi, saya sebagai muslimah mencoba untuk taat," tuturnya.

Baca Juga:

Perempuan 32 tahun itu pun memastikan bahwa hubungannya dengan Insanul Fahmi kini telah membaik.

Meski sempat bersitegang hingga masuk ke ranah kepolisian, tetapi kini keduanya memilih untuk berdamai.

Inara Rusli mengungkapkan alasannya mempertahankan rumah tangganya dengan Insanul Fahmi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Inara Rusli  Insanul Fahmi  pernikahan siri  suami siri 
BERITA INARA RUSLI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp