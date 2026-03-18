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JPNN.com - Lifestyle - Food

Ini Alasan Indomie Rilis Ulang Varian Mi Goreng Cabe Ijo

Sabtu, 13 Juni 2026 – 01:01 WIB
Ini Alasan Indomie Rilis Ulang Varian Mi Goreng Cabe Ijo - JPNN.COM
Peluncuran ulang Indomie 'Mi Goreng Cabe Ijo' di Cipete, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Indomie berupaya menjaga pangsa pasar dengan menghadirkan kembali varian Mi Goreng Cabe Ijo formulasi terbaru.

Kini, varian tersebut hadir dengan karakter aromatik yang lebih kuat, serta rasa pedas dan gurih yang telah disempurnakan agar semakin pas di lidah konsumen.

Kembalinya produk itu menjadi jawaban atas tingginya permintaan dari para penggemar setia Indomie yang menginginkan varian tersebut diproduksi kembali.

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Senior Brand Manager Indomie PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Cherie Anisa Nuraini menjelaskan langkah ini diambil agar perusahaan tetap relevan dengan tren kuliner yang terus berkembang.

"Kami melakukan penyempurnaan agar pengalaman menikmati Indomie Goreng Cabe Ijo menjadi lebih baik," ungkap Cherie di Cipete, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Menurut Cherie, generasi muda saat ini sangat gemar mengeksplorasi kuliner baru.

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Oleh karena itu, inovasi rasa menjadi strategi kunci bagi perusahaan untuk menjaga daya saing di tengah industri mi instan yang kian kompetitif.

Sebagai bagian dari inovasi tersebut, Indomie kini menyediakan pilihan ukuran reguler dan jumbo.

Strategi Indomie menjaga pangsa pasar melalui perilisan ulang varian Mi Goreng Cabe Ijo, menjawab tingginya permintaan konsumen.

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TAGS   Indomie  mi cabe ijo  Mi Instan  Indomie Goreng 
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