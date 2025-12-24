Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ini Alasan Insanul Fahmi Tidak Ungkap Status Saat Menikah dengan Inara Rusli

Rabu, 24 Desember 2025 – 05:55 WIB
Ini Alasan Insanul Fahmi Tidak Ungkap Status Saat Menikah dengan Inara Rusli - JPNN.COM
Pengusaha muda Insanul Fahmi. Foto: Instagram/insanulfahmi

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Insanul Fahmi buka suara soal status hubungan dirinya dengan Inara Rusli.

Dia mengaku telah menikah siri dengan Inara Rusli sejak beberapa bulan lalu.

"(Pernikahan) Tanggal 7 Agustus. Enggak (dua keluarga yang hadir). Dari keluarga Inara saja. Karena kan kita laki-laki enggak pakai wali," kata Insanul Fahmi di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Baca Juga:

Menurutnya, keluarga besarnya memang tidak menghadiri pernikahan tersebut.

Sebab, dia merasa tidak memerlukan kehadiran wali ketika akad nikah.

"(Yang menikahkan) Abangnya dia. Abangnya Inara lah," tambahnya.

Baca Juga:

Selanjutnya Isnanul Fahmi juga menceritakan awal perkenalannya dengan Inara Rusli.

Keduanya ternyata berkenalan karena untuk urusan pekerjaan.

Pengusaha Insanul Fahmi buka suara soal status hubungan dirinya dengan Inara Rusli. Dia mengaku telah menikah siri dengan Inara Rusli sejak...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Insanul Fahmi  Inara Rusli  Wardatina Mawa  Kasus Inara Rusli 
BERITA INSANUL FAHMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp