Ini Alasan Komisi X-BGN Gelar Rapat Tertutup Bahas Anggaran, Hmmm...

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris memberikan penjelasan ketika pihaknya dengan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat secara tertutup guna membahas anggaran pada Senin (15/6) ini.

Pertama, kata dia, Komisi X sebenarnya biasa menggelar rapat tertutup bagi publik ketika membahas anggaran dengan mitra kerja.

"Rapat di Komisi IX memang selama ini dilakukan tertutup ketika membahas anggaran," kata Charles ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Selain kebiasaan, kata Charles, rapat digelar tertutup karena kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif.

"Tadi kami juga sempat menanyakan kepada teman-teman BGN apakah tetap melanjutkan seperti kebiasaan, dan akhirnya kami putuskan untuk tertutup," lanjutnya.

Kemudian, kata dia, rapat digelar tertutup demi mencegah salah persepsi dalam penyampaian informasi anggaran untuk BGN.

Oleh karena itu, Komisi IX sepakat untuk tidak membukanya ke ruang publik guna menghindari kebingungan atau salah tafsir di masyarakat.

"Apa pun anggaran yang ditampilkan (saat ini) bukan anggaran yang akurat. Sehingga mungkin lebih baik tidak disampaikan secara terbuka daripada akhirnya menimbulkan berbagai mispersepsi," ujar Charles.