Ini Alasan Megawati Tak Bisa Memenuhi Undangan Prabowo di Istana Negara

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyebut ketum partainya yang juga Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri sedang berada di Bali, pada Selasa (3/3) ini.

Menurutnya, Megawati di Bali menghadiri kegiatan internal PDIP yang sebenarnya sudah dirancang jauh hari.

Deddy berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media soal kemungkinan Megawati memenuhi undangan Presiden RI Prabowo Subianto untuk bersilaturahmi di Istana Negara, Jakarta, Selasa ini.

"Ibu terlanjur di Bali sejak pekan lalu, karena ada rangkaian acara internal yang sudah dirancang sejak lama," kata dia, Selasa.

Legislator Komisi II DPR RI itu menuturkan Megawati baru kembali dari Bali kemungkinan akhir pekan ini.

"Ya, sesuai jadwal, baru akan kembali paling cepat akhir pekan ini," kata Deddy.

Dia menuturkan Megawati pada prinsipnya sudah menerima undangan dari Prabowo untuk silaturahmi di Istana Negara pada Selasa ini.

"Setahu saya sudah," ujarnya.