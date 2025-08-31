Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Ini Alasan NasDem Mencopot Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR

Minggu, 31 Agustus 2025 – 13:03 WIB
Ini Alasan NasDem Mencopot Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni saat mendatangi Mapolres Jakarta Timur, Selasa (15/4). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI terhitung sejak 1 September 2025.

Keputusan tersebut diungkapkan setelah terbit surat yang ditandatangani Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

Sekjen NasDem Hermawi Taslim telah mengonfirmasi bahwa DPP NasDem menerbitkan surat terkait penonaktifan Sahroni dan Nafa Urbach.

Baca Juga:

"DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai qnggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem," demikian potongan surat DPP NasDem dikutip Minggu (31/8).

NasDem dalam surat menjelaskan bahwa pihaknya menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan utama perjuangan partai.

"Bahwa perjuangan Partai NasDem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945," isi surat NasDem.

Baca Juga:

Selain itu, NasDem menyikapi berbagai peristiwa yang terjadi akhir ini, menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya rakyat dalam memperjuangkan aspirasi.

"Partai NasDem menyatakan belasungkawa yang mendalam," lanjut isi surat NasDem.

Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI terhitung sejak 1 September 2025. Kenapa dilakukan?

TAGS   NasDem  Partai Nasdem  Ahmad Sahroni  Nafa Urbach 
