Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ini Alasan Nikita Mirzani Minta Vadel Badjideh Dihukum Selama-lamanya

Jumat, 03 Oktober 2025 – 04:09 WIB
Ini Alasan Nikita Mirzani Minta Vadel Badjideh Dihukum Selama-lamanya - JPNN.COM
Aktris Nikita Mirzani. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani angkat bicara usai majelis hakim menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara dan denda Rp1 miliar terhadap Vadel Badjideh.

Namun, bagi Nikita, hukuman tersebut tak akan pernah bisa menebus penderitaan putrinya, LM.

“Sembilan tahun, mau 12 tahun, 20 tahun tidak bisa mengembalikan lagi masa depan anak saya yang seharusnya masa depannya cerah,” ujar Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (2/10).

Baca Juga:

Perempuan 39 tahun itu menegaskan dirinya tidak puas dengan vonis yang dijatuhkan.

Dia merasa keadilan untuk putrinya masih jauh dari harapan. “Enggak, enggak puas,” tegas Nikita.

Saat ditanya hukuman apa yang pantas bagi Vadel, bintang film Comic 8 itu tanpa ragu menyebutkan keinginan agar mantan kekasih putrinya dihukum seberat-beratnya.

Baca Juga:

“Selama-lamanya,” kata Nikita singkat.

Soal denda Rp1 miliar, Nikita juga mengaku tidak setuju dengan angka tersebut. Baginya, jumlah itu seharusnya lebih besar, meski tetap tidak akan bisa mengembalikan kondisi putrinya.

Nikita Mirzani ungkap sakit hati dan ketidakpuasan atas vonis 9 tahun penjara Vadel Badjideh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nikita Mirzani  Vadel Badjideh  Vonis  kasus vadel badjideh 
BERITA NIKITA MIRZANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp