Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ini Alasan Polisi Periksa Istri Dokter Richard Lee

Jumat, 27 Maret 2026 – 19:19 WIB
Dokter Richard Lee (baju putih dan memakai masker) di Polda Metro Jaya pada Jumat (6/3/2026) malam. Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Istri Dokter Richard Lee, Reni Effendi turut diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan Reni Effendi dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen serta produk dan perawatan kecantikan.

"Merupakan pemeriksaan tambahan sebagai saksi peristiwa. Pendalaman terhadap keterangan sebelumnya tanggal 16 Juni 2025," kata Budi Hermanto dilansir Antara, Jumat (27/3).

Menurutnya, pemeriksaan terhadap istri Richard Lee telah dilaksanakan sejak pukul 10.00 WIB.

Adapun pemeriksaan Reni Effendi masih berlangsung sampai saat ini.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menahan Dokter Richard Lee (DRL) karena menghambat penyidikan terkait kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen serta produk dan perawatan kecantikan.

Pihak kepolisian menyebutkan terdapat dua alasan dilakukan penahanan Richard Lee sejak 6 Maret 2026.

"Pertama, tersangka tidak hadir pada pemeriksaan tambahan pada 3 Maret 2026 tanpa memberikan keterangan yang jelas. Justru pada hari tersebut, tersangka live di akun TikTok," beber Budi.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Richard Lee  Dokter Richard Lee  kasus richard lee  istri Richard Lee 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp