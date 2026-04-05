Ini Alasan Promotor Memajukan Jadwal Konser F*FOREVER di Jakarta

Minggu, 05 April 2026 – 07:09 WIB
Penampilan grup ikonik F4 (dari kanan ke kiri) – Jerry Yan, Van Ness Wu, bersama vokalis utama dari band rock Taiwan Mayday, Ashin, dan Vic Chou pada konser tur dunianya F*FOREVER 1st World Tour. Foto: Color Asia Live

jpnn.com, JAKARTA - Grup ikonik F4 yang terdiri dari Jerry Yan, Van Ness Wu, dan Vic Chou bersama Ashin dipastikan tetap tampil dalam konser “F*FOREVER 1st World Tour” di Jakarta.

Konser tersebut tetap menghadirkan nuansa nostalgia bagi para penggemar meski mengalami penyesuaian jadwal pertunjukan.

Semula dijadwalkan berlangsung pada 30–31 Mei 2026, konser kini dimajukan menjadi 29–30 Mei 2026.

Promotor Color Asia Live menyampaikan permohonan maaf atas perubahan jadwal tersebut melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Pihak promotor menjelaskan bahwa perubahan dilakukan untuk memastikan kualitas produksi, keamanan, serta kenyamanan penonton tetap terjaga selama konser berlangsung.

Managing Director Color Asia Live David Ananda, menyebutkan bahwa kompleksitas teknis produksi panggung menjadi salah satu faktor utama penyesuaian jadwal.

Mengingat skala dan kerumitan teknis produksi panggung yang masif, serta terbatasnya waktu yang tersedia untuk proses pembongkaran dan serah terima lokasi, proses pengerjaan tidak memungkinkan untuk diselesaikan sesuai jadwal semula.

"Keputusan untuk menggeser tanggal pertunjukan ini terpaksa diambil demi memastikan seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar, aman, dan memenuhi standar kualitas produksi yang diharapkan serta demi kenyamanan penggemar yang akan menonton konsernya nanti,” ujar David.

