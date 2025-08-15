Close Banner Apps JPNN.com
Ini Alasan Puan Menyanyikan Lagu John Lennon Saat Sidang Tahunan, Hm...

Jumat, 15 Agustus 2025 – 13:56 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani saat Sidang Tahunan DPR RI, Jakarta pada Jumat (15/8). Foto: YouTube/DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mengungkap alasan menyanyikan potongan lirik Imagine dari John Lennon saat Sidang Tahunan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Menurut Puan, potongan lirik yang dinyanyikan saat Sidang Tahunan untuk mengajak semua pihak mewujudkan keseteraan di Indonesia.

"Ya, bagaimana perempuan dan laki-laki bisa bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara, dan diberi kesempatan serta keadilan," kata cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu, Jumat. 

Menurut Puan, penting bagi Indonesia meneguhkan keseteraan dalam pembangunan agar terciptanya keadilan.

"Hal yang memang harus dijalankan dalam membangun bangsa dan negara," kata dia.

Sebelumnya, Puan Maharani bernyanyi lagu Imagine karya John Lennon ketika berpidato saat acara Sidang Tahunan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat ini.

Awalnya, Puan mengatakan keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024-2029 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

"Mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sekitar 21,9 persen atau 127 dari 580 anggota DPR," kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu dalam Sidang Tahunan DPR, MPR, dan DPD RI, Jumat.

