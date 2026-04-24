Ini Alasan Ratu Aulia Pilih Eloi Coco Membuat Parfum Blooming in The Dark

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten Ratu Aulia resmi menggandeng Eloi Coco dalam proyek parfum perdananya bertajuk “Blooming in the Dark”.

Kolaborasi ini menjawab spekulasi publik yang sebelumnya ramai di media sosial.

Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah strategis, mengingat Eloi Coco merupakan perusahaan parfum dengan pengalaman lebih dari empat dekade di industri fragrance nasional.

Perusahaan ini dikenal memiliki rekam jejak sebagai produsen di balik berbagai brand parfum besar di Indonesia, sehingga dinilai memiliki kapabilitas dalam pengembangan aroma hingga produksi.

Manajer Ratu Aulia, Muhammad Bobby mengatakan pemilihan mitra dilakukan dengan pertimbangan matang.

“Sejak awal, kami ingin memastikan bahwa produk yang dihasilkan bukan hanya menarik secara konsep, tetapi juga memiliki kualitas yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Eloi Coco memiliki pengalaman panjang sebagai produsen parfum, termasuk di balik banyak brand besar,” ujar Bobby, dalam keterangannya, Jumat (24/4).

Dia menambahkan bahwa keterlibatan Ratu Aulia dalam proyek ini tidak hanya sebatas branding, tetapi juga menyentuh proses kreatif.

“Ratu juga terlibat langsung dalam proses kreatif agar parfum ini benar-benar merepresentasikan value dan cerita yang ingin dia sampaikan,” kata Bobby.