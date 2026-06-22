Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ini Alasan Roy Suryo dan dr Tifa Diperiksa Kesehatannya di RS Polri

Senin, 22 Juni 2026 – 18:40 WIB
Ini Alasan Roy Suryo dan dr Tifa Diperiksa Kesehatannya di RS Polri - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menjelaskan alasan membawa Roy Suryo dan dr Tifa ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati sebelum keduanya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pemeriksaan kesehatan merupakan prosedur yang wajib dilakukan terhadap tersangka yang akan menjalani penahanan.

"Kewajiban penyidik adalah melakukan pemeriksaan fisik dan psikis terhadap tersangka yang akan dilakukan penahanan," kata Budi, Senin (22/6).

Baca Juga:

Menurut dia, pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan kondisi kesehatan tersangka, termasuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit bawaan maupun penyakit menular.

Sebab, tersangka nantinya akan ditempatkan bersama tahanan lain sehingga kondisi kesehatannya harus diketahui sejak awal.

Budi menjelaskan RS Polri dipilih karena memiliki fasilitas, tenaga medis, dan peralatan yang lebih lengkap dibandingkan fasilitas kesehatan di Dokkes Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

"Rumah Sakit Polri Kramat Jati memiliki dokter dan perlengkapan yang lebih memadai. Ini juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia," ujarnya.

Dia menambahkan, apabila ditemukan penyakit tertentu, penanganan medis dapat segera diberikan oleh pihak rumah sakit.

Polda Metro Jaya menjelaskan alasan membawa Roy Suryo dan dr Tifa ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati sebelum keduanya dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Roy Suryo  RS Polri  RS Polri Kramat Jati  Pemeriksaan Kesehatan Roy Suryo  Pemeriksaan Kesehatan dr Tifa 
BERITA ROY SURYO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp