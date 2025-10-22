Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ini Alasan Sandra Dewi Mengajukan Keberatan Penyitaan Aset

Rabu, 22 Oktober 2025 – 05:55 WIB
Ini Alasan Sandra Dewi Mengajukan Keberatan Penyitaan Aset - JPNN.COM
Sandra Dewi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Sandra Dewi mengajukan keberatan atas penyitaan asetnya terkait kasus korupsi suaminya, Harvey Moeis.

Adapun Harvey Moeis merupakan tersangka kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015-2022.

Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Andi Saputra sidang keberatan penyitaan aset yang diajukan Sandra Dewi masih bergulir.

Baca Juga:

"Apakah nantinya dikabulkan atau tidak permohonan keberatan itu, adalah menjadi kewenangan majelis hakim yang menilainya," kata Andi Saputra dilansir Antara, Selasa (21/10).

Menurutnya, sebagian aset yang dimohonkan keberatan dari Sandra Dewi yakni sejumlah perhiasan.

Selanjutnya ada dua unit kondominium di perumahan Gading Serpong, Tangerang, Banten; rumah di perumahan Pakubuwono, Kebayoran Baru, Jakarta; rumah di Permata Regency, Jakarta; tabungan di bank yang diblokir; serta sejumlah tas.

Baca Juga:

Pemohon dalam sidang keberatan dengan nomor perkara7/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2025/PN.Jkt.Pst tersebut merupakan Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan Raymon Gunawan. Sementara termohon dalam keberatan, yakni jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung.

Alasan Sandra Dewi dalam keberatan tersebut, yakni sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik serta aset diperoleh secara sah melalui endorsement atau iklan, pembelian pribadi, hadiah, tidak terkait dengan tindak pidana korupsi, dan ada perjanjian pisah harta sebelum menikah.

Aktris Sandra Dewi mengajukan keberatan atas penyitaan asetnya terkait kasus korupsi suaminya, Harvey Moeis.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sandra Dewi  Harvey Moeis  suami sandra dewi  korupsi timah 
BERITA SANDRA DEWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp