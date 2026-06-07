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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ini Alasan Surya Saputra Akhirnya Lapor Polisi

Minggu, 07 Juni 2026 – 07:07 WIB
Ini Alasan Surya Saputra Akhirnya Lapor Polisi - JPNN.COM
Aktor Surya Saputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (6/6). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Surya Saputra mengalami situasi tidak menyenangkan setelah sejumlah rekan salah sangka terkait aktivitasnya di media sosial.

Pasalnya, ada sebuah akun di X atau dahulu disebut Twitter, yang kerap melontarkan kalimat negatif dan terkesan kasar.

Namun, akun itu mencatut nama dan foto Surya Saputra, sehingga menimbulkan tanda tanya besar bagi orang sekeliling 

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Kondisi itu membuat teman-temannya terkejut dan langsung mencoba mengonfirmasi kebenaran unggahan-unggahan tersebut kepadanya secara langsung.

Adapun hal tersebut diceritakan oleh Surya Saputra seusai membuat laporan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (6/6).

"(Tahu soal itu) Dari teman-teman, dari teman-teman di Instagram juga bilang 'Mas Surya, ini bukan akunnya Mas Surya kan?' Begitu. (Surya bilang), 'bukan begitu. Saya enggak main Twitter'. Tapi dia ngejelek-jelekin ini apa segala macam," kata Surya Saputra.

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Keresahan suami Cynthia Lamusu itu makin memuncak saat beberapa teman dekatnya makin banyak yang menanyakan mengenai akun tersebut.

Menurutnya, berdasarkan informasi dari orang sekitarnya, akun palsu itu sangat aktif melontarkan kritik kasar, hingga komentar bernada negafit lainnya.

Aktor Surya Saputra mengalami situasi tidak menyenangkan setelah sejumlah rekan dan temannya salah sangka terkait aktivitasnya di media sosial.

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TAGS   Surya Saputra  Surya Saputra lapor polisi  kabar Surya Saputra  Akun Palsu 
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