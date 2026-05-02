Ini Alasan Transjakarta Tunda Penutupan Halte Manggarai

jpnn.com, JAKARTA - Penutupan sementara Halte Manggarai yang semula dijadwakna pada Sabtu (2/5) pukul 05.00 WIB harus ditunda.

Kepala Departemen Humas PT Transportasi Jakarta Ayu Wardhani menjelaskan kebijakan itu dilakukan karena adanya pembangunan moda transportasi LRT Jakarta di kawasan tersebut.

"Penyesuaian waktu dilakukan untuk memastikan kesiapan halte sementara, demi kenyamanan pelanggan saat melakukan perjalanan bersama Transjakarta," kata Ayu Wardhani di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian, penumpang Transjakarta tetap dapat mengakses layanan Transjakarta melalui Halte Manggarai, khususnya untuk koridor 4 (Pulo Gadung-Galunggung), 4D (Pulo Gadung-Kuningan), 6M (Stasiun Manggarai-Blok M), dan B25 (Bekasi-Dukuh Atas).

Sebelumnya, Transjakarta menyiapkan Halte Manggarai Temporer 1 dan 2 yang berada di sisi jalan sebagai upaya menjaga kelancaran layanan.

Transjakarta memastikan operasional layanan tetap berjalan dengan normal, dengan penyesuaian titik naik dan turun penumpang di sekitar area Manggarai.

Sementara itu, progres Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai telah mencapai 91,86 persen.

Perlintasan jalur layang LRT di atas Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono sudah tersambung 100 persen, dan saat ini tengah dipasang Steel Box Girder (SBG) pada simpang Matraman.