JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ini Alasan Transjakarta Tunda Penutupan Halte Manggarai

Sabtu, 02 Mei 2026 – 16:21 WIB
Halte Transjakarta Manggarai. PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menunda penutupan sementara Halte Manggarai yang semula dijadwalkan berlangsung mulai Sabtu (2/5/2026), pukul 05.00 WIB, seiring dengan adanya pembangunan moda transportasi LRT Jakarta di kawasan tersebut. (ANTARA/HO-PT Transjakarta).

jpnn.com, JAKARTA - Penutupan sementara Halte Manggarai yang semula dijadwakna pada Sabtu (2/5) pukul 05.00 WIB harus ditunda.

Kepala Departemen Humas PT Transportasi Jakarta Ayu Wardhani menjelaskan kebijakan itu dilakukan karena adanya pembangunan moda transportasi LRT Jakarta di kawasan tersebut.

"Penyesuaian waktu dilakukan untuk memastikan kesiapan halte sementara, demi kenyamanan pelanggan saat melakukan perjalanan bersama Transjakarta," kata Ayu Wardhani di Jakarta, Sabtu.

Baca Juga:

Dengan demikian, penumpang Transjakarta tetap dapat mengakses layanan Transjakarta melalui Halte Manggarai, khususnya untuk koridor 4 (Pulo Gadung-Galunggung), 4D (Pulo Gadung-Kuningan), 6M (Stasiun Manggarai-Blok M), dan B25 (Bekasi-Dukuh Atas).

Sebelumnya, Transjakarta menyiapkan Halte Manggarai Temporer 1 dan 2 yang berada di sisi jalan sebagai upaya menjaga kelancaran layanan.

Transjakarta memastikan operasional layanan tetap berjalan dengan normal, dengan penyesuaian titik naik dan turun penumpang di sekitar area Manggarai.

Baca Juga:

Sementara itu, progres Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai telah mencapai 91,86 persen.

Perlintasan jalur layang LRT di atas Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono sudah tersambung 100 persen, dan saat ini tengah dipasang Steel Box Girder (SBG) pada simpang Matraman.

TAGS   Halte Manggarai  Transjakarta  Penutupan  Lrt Jakarta 

