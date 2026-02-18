Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ini Bagan Perempat Final AFC Champions League Two 2025/26 Tanpa Persib Bandung

Kamis, 19 Februari 2026 – 00:59 WIB
Ini Bagan Perempat Final AFC Champions League Two 2025/26 Tanpa Persib Bandung
Pemain Ratchaburi FC, Denilson saat berlaga pada ajang AFC Champions League Two 2025/26 melawan Persib Bandung di Ratchaburi Stadium, Rabu (11/2). Foto: Facebook/Ratchaburi FC

jpnn.com, JAKARTA - Ratchaburi FC menjadi wakil Asia Tenggara di babak perempat final AFC Champions League Two 2025/26.

Tim berjuluk The Dragons itu melangkah seusai mengalahkan Persib Bandung dengan agregat 3-1.

Pada leg pertama tercatat skuad asuhan Worrawoot Srimaka itu mampu meraih kemenangan melalui gol brace Pedro Tanausu Dominguez Placeres dan Gabriel Mutombo Kupa.

Adapun di leg kedua tim asal barat Thailand itu harus kalah 0-1 lewat gol dari Andrew Jung.

Hasil yang diraih Denilson dan kolega membuat Ratchaburi FC akan jumpa pemenang Pohang Steelers (Korea) melawan Gamba Osaka (Jepang).

Tercatat Ratchaburi FC mengikuti jejak Tampines Rovers asal Singapura yang terlebih dahulu ke delapan besar.

Tim berjuluk The Stags itu melangkah seusai mengalahkan wakil Vietnam, Cong An Hanoi FC dengan agregat 6-1.

Wakil Asia Tenggara berpotensi bertambah setelah Bangkok United akan menghadapi tim asal Australia, yakni Macarthur FC.

Ratchaburi FC menjadi wakil Asia Tenggara di babak perempat final AFC Champions League Two 2025/26 setelah mengalahkan Persib.

