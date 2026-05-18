Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Ini Bajing Loncat yang Terekam Video di Cilincing

Senin, 18 Mei 2026 – 13:45 WIB
Ini Bajing Loncat yang Terekam Video di Cilincing - JPNN.COM
Pria berinisial RS yang diduga sebagai "bajing loncat" yang mencuri barang-barang dari mobil angkutan barang yang sedang berjalan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (12/5/2026). ANTARA/HO-Polsek Cilincing

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menangkap satu dari dua orang bajing loncat yang beraksi di Jalan Akses Marunda, Kelurahan/Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada Selasa (12/5).

Pelaku berinisial RS melakukan pencurian sejumlah barang dari sebuah mobil jasa pengiriman yang melintas di kawasan jembatan Rusun Cilincing.

“Kami menangkap satu pelaku berinisial RS dan satu pelaku lagi masih dalam pengejaran,” kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri, Senin.

Baca Juga:

Dia mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa (12/5) pukul 21.00 WIB.

Saat itu arus lalu lintas di Jembatan Rusun Cilincing agak tersendat akibat macet, dan tiba-tiba kedua pelaku menjalankan aksi mereka.

Bobi menjelaskan pelaku RS alias Bocor ditangkap pada Kamis (14/5), dan saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Cilincing untuk proses pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

Baca Juga:

Pihaknya juga terus mendalami dan menyelidiki serta melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya yang masih dalam daftar pencarian orang.

Bobi menegaskan Polsek Cilincing selalu merespons cepat setiap laporan maupun informasi dari masyarakat sebagai bentuk pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Polisi menangkap satu dari dua orang bajing loncat yang beraksi di Cilincing, Jakarta Utara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bajing loncat  bajing loncat ditangkap  Cilincing  polsek cilincing 
BERITA BAJING LONCAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp