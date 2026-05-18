Ini Bajing Loncat yang Terekam Video di Cilincing

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menangkap satu dari dua orang bajing loncat yang beraksi di Jalan Akses Marunda, Kelurahan/Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada Selasa (12/5).

Pelaku berinisial RS melakukan pencurian sejumlah barang dari sebuah mobil jasa pengiriman yang melintas di kawasan jembatan Rusun Cilincing.

“Kami menangkap satu pelaku berinisial RS dan satu pelaku lagi masih dalam pengejaran,” kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri, Senin.

Dia mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa (12/5) pukul 21.00 WIB.

Saat itu arus lalu lintas di Jembatan Rusun Cilincing agak tersendat akibat macet, dan tiba-tiba kedua pelaku menjalankan aksi mereka.

Bobi menjelaskan pelaku RS alias Bocor ditangkap pada Kamis (14/5), dan saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Cilincing untuk proses pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

Pihaknya juga terus mendalami dan menyelidiki serta melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya yang masih dalam daftar pencarian orang.

Bobi menegaskan Polsek Cilincing selalu merespons cepat setiap laporan maupun informasi dari masyarakat sebagai bentuk pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.