Ini Benang Merah EIGER Adventure dan Sejarah Panjat Tebing di Indonesia

Senin, 11 Agustus 2025 – 17:46 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Kompetisi tahunan panjat tebing kembali diadakan EIGER Adventure untuk merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

Kompetisi ini dianggap bergengsi oleh banyak atlet-atlet panjat tebing legenda tanah air.

Pasalnya, kompetisi dengan nama EIGER Independence Sport Climbing Competition ini selalu jadi tolak ukur, seberapa tinggi performa, juga prestasi para atlet panjat khususnya atlet muda di ajang level nasional.

Dimulai sejak Kamis (14/8) sampai putaran final pada Minggu (17/8), kompetisi panjat tebing EISCC bakal diselenggarakan di Eiger Flagship Store Jalan Sumatera, Kota Bandung.

Papan panjat berstandar internasional yang terpasang di Eiger Jalan Sumatera bakal jadi saksi perebutan titel terbaik nasional untuk kategori lead juga speed.

Mengapa EIGER sebagai brand asal Bandung penyedia perlengkapan petualangan dan panjat tebing memiliki kaitan kuat khususnya di Indonesia?

Putar ulang sejarah kurang lebih 30-an tahun silam, sekitar medio 1980-an, dunia panjat tebing di Indonesia kala itu mulai ramai diperbincangkan dan diminati masyarakat.

Cerita tentang olahraga pemanjatan diterbitkan di koran-koran, juga majalah olahraga dan petualangan.