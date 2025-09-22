Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Ini Bentuk Komitmen Bea Cukai Dukung Gempur Rokok Ilegal dan Pemanfaatan DBHCHT

Senin, 22 September 2025 – 08:54 WIB
Ini Bentuk Komitmen Bea Cukai Dukung Gempur Rokok Ilegal dan Pemanfaatan DBHCHT - JPNN.COM
Bea Cukai gencar melaksanakan sosialisasi, asistensi, hingga workshop untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan cukai dan memberantas peredaran rokok ilegal di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, YOGYAKARTA - Kantor-kantor Bea Cukai di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta menggelar sosialisasi, asistensi, hingga workshop sepanjang September 2025.

Serangkaian kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan cukai dan memberantas peredaran rokok ilegal.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Bea Cukai dalam mendukung program nasional gempur rokok ilegal serta pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Baca Juga:

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat merupakan langkah penting untuk menekan peredaran rokok ilegal.

“Rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga berpotensi merusak tatanan industri hasil tembakau yang sehat," kata Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Senin (22/9).

Melalui kegiatan sosialisasi, asistensi dan workshop, lanjut Budi, Bea Cukai berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha agar lebih taat aturan.

Baca Juga:

Di Cilacap, Bea Cukai bekerja sama dengan pemerintah kabupaten setempat menggelar sosialisasi gempur rokok ilegal di Pendopo Kecamatan Adipala pada Selasa (16/9).

Kegiatan diikuti berbagai unsur masyarakat, mulai dari perangkat desa hingga pedagang.

Bea Cukai gencar melaksanakan kegiatan ini di Jateng dan Yogyakarta sebagai bentuk komitmen dukung gempur rokok ilegal dan pemanfaatan DBHCHT

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  rokok ilegal  ketentuan cukai  DBHCHT  Sosialisasi  asistensi  workshop  pita cukai 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp